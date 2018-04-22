Сергей Передня: Проиграли «Динамо» незаслуженно

— Команда вышла играть агрессивно и в атаке сыграла хорошо, но не хватило одного точного удара. Если бы мы забили первыми, то довели бы матч до победы.

Получилось так, что после первой же острой атаки «Динамо» забило нам гол. Считаю, что мы сегодня незаслуженно проиграли.

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Теперь перед нами стоит задача восстановить команду и подготовиться к игре с «Уфой», — рассказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, хабаровчане проиграли «Динамо» на своем поле со счетом 0:1 и лишились надежды на сохранение прописки в премьер-лиге.