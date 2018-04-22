Хохлов: «Будем прилагать все усилия, чтобы Ташаев остался игроком „Динамо“»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат выездного матча 27-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск» (1:0). Специалист отметил игру Александра Ташаева , который стал автором победного гола. В текущем сезоне Ташаев в 24 матчах забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

«Непростая игра, я бы даже сказал очень непростая. Для нас эта игра получилась очень тяжелой во многом из-за графика и перелетов. В Хабаровске ни одной команде очки просто так не даются. Был план поактивнее начать первый тайм и попытаться сразу забить. Забить быстрый гол не удалось, но во втором тайме смогли открыть счет и не дали соперникам создать моменты возле своих ворот.

Во втором тайме замены освежили игру, и ребята в целом начали чуть правильнее действовать. Мы понимали, что СКА придется идти вперед и открыть зоны, которые мы сможем использовать. В итоге с забитым голом так и получилось.

Мы ехали сюда не пешком ходить, недонастроя не было, все отнеслись к матчу очень серьезно. На физическом состоянии футболистов сказался график перелетов.