Хохлов: «Будем прилагать все усилия, чтобы Ташаев остался игроком „Динамо“» 

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат выездного матча 27-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск» (1:0). Специалист отметил игру Александра Ташаева, который стал автором победного гола. В текущем сезоне Ташаев в 24 матчах забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
«Непростая игра, я бы даже сказал очень непростая. Для нас эта игра получилась очень тяжелой во многом из-за графика и перелетов. В Хабаровске ни одной команде очки просто так не даются. Был план поактивнее начать первый тайм и попытаться сразу забить. Забить быстрый гол не удалось, но во втором тайме смогли открыть счет и не дали соперникам создать моменты возле своих ворот.
Во втором тайме замены освежили игру, и ребята в целом начали чуть правильнее действовать. Мы понимали, что СКА придется идти вперед и открыть зоны, которые мы сможем использовать. В итоге с забитым голом так и получилось.
Мы ехали сюда не пешком ходить, недонастроя не было, все отнеслись к матчу очень серьезно. На физическом состоянии футболистов сказался график перелетов.
Ташаев забил хороший гол после хорошей комбинации. Будем прилагать все усилия, чтобы он остался в нашем клубе. Шансы сохранить его в команде оценивать не могу, но как тренер я бы хотел, чтобы он остался игроком «Динамо», — приводит слова Хохлова корреспондент Sport24 Вячеслав Гаврилов.