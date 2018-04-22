Гаттузо: «В матче с „Беневенто“ „Милан“ играл без души»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение команды от «Беневенто» (0:1).

"Когда команда играет без души, она не может рассчитывать на успешный результат. В подобной ситуации тренер — первый человек, который несёт ответственность. «Беневенто» занимает последнее место в таблице, но против такой команды нельзя играть без души. Нужно попросить прощения у болельщиков за такой футбол", — сказал Гаттузо в интервью телеканалу Mediaset Premium.

В первом круге «россонери» также не смогли обыграть аутсайдера — матч закончился со счётом 2:2.