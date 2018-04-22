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Луценко: «Динамо» боялось, что СКА нечего терять, у нас не получилась игра
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Луценко: «Динамо» боялось, что СКА нечего терять, у нас не получилась игра 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Нападающий «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал результат матча со «СКА-Хабаровск» (1:0) в 27-м туре РФПЛ.
«Говорить по матчу особо нечего. У нас не получилась наша игра. Боялись того, что сопернику нечего терять, и нам это аукнется. То, что мы запланировали, не получилось процентов на большую часть. Из-за этого матч получился скомканным. Если бы не забил Ташаев, не было бы ничего. Моментов не было.
Сегодня мы сделали шаг, чтобы не играть в стыковых матчах. Нам это вообще не нужно. У нас нормальный график, как показала практика. Все боялись весеннюю часть, матчей с командами из первой пятёрки, но мы хорошо пережили этот момент. Сейчас домашняя игра с «Рубином» и битва с «Тосно». Со «Спартаком» нас настраивать не надо — это дерби. У нас очень хороший график.
Конечно, очень рад, что в Хабаровске меня не забыли. Я был здесь два сезона и полюбил этот город, забрал отсюда свою супругу. Я всегда помню Хабаровск и, наверное, буду приезжать сюда после завершения карьеры. Не жалею ли, что оказался в Хабаровске? Временами жалею. Шучу, конечно, не жалею», — передаёт слова Луценко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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