Луценко: «Динамо» боялось, что СКА нечего терять, у нас не получилась игра

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал результат матча со «СКА-Хабаровск» (1:0) в 27-м туре РФПЛ.

«Говорить по матчу особо нечего. У нас не получилась наша игра. Боялись того, что сопернику нечего терять, и нам это аукнется. То, что мы запланировали, не получилось процентов на большую часть. Из-за этого матч получился скомканным. Если бы не забил Ташаев, не было бы ничего. Моментов не было.

Сегодня мы сделали шаг, чтобы не играть в стыковых матчах. Нам это вообще не нужно. У нас нормальный график, как показала практика. Все боялись весеннюю часть, матчей с командами из первой пятёрки, но мы хорошо пережили этот момент. Сейчас домашняя игра с «Рубином» и битва с «Тосно». Со «Спартаком» нас настраивать не надо — это дерби. У нас очень хороший график.