Божович: Дзюба ничего не должен доказывать, он один из лучших форвардов России

«Не думаю, что сегодня будет такая же игра, как в первом круге. Так обороняться, как в Питере, мы не будем. Но дай бог, чтобы у нас была удача и мы выиграли ещё раз. Мы обычно всегда настраиваемся на победу и попытаемся порадовать наших болельщиков. Но что будет — посмотрим. В футболе всегда должна быть удача. Дзюба выйдет в стартовом составе. Особого разговора с ним перед матчем с «Зенитом» у нас не было. У него есть мотивация на матчи со всеми командами, не только с «Зенитом». Думаю, Артём никому ничего не должен доказывать, потому что он один из лучших нападающих России. Только пресса поднимает шум по поводу его качеств. Дзюба уже доказал, что он качественный игрок».