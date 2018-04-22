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Божович: Дзюба ничего не должен доказывать, он один из лучших форвардов России
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Божович: Дзюба ничего не должен доказывать, он один из лучших форвардов России 

Чемпионат.com 27 минут назад
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 27-м туре РФПЛ.
«Не думаю, что сегодня будет такая же игра, как в первом круге. Так обороняться, как в Питере, мы не будем. Но дай бог, чтобы у нас была удача и мы выиграли ещё раз. Мы обычно всегда настраиваемся на победу и попытаемся порадовать наших болельщиков. Но что будет — посмотрим. В футболе всегда должна быть удача. Дзюба выйдет в стартовом составе. Особого разговора с ним перед матчем с «Зенитом» у нас не было. У него есть мотивация на матчи со всеми командами, не только с «Зенитом». Думаю, Артём никому ничего не должен доказывать, потому что он один из лучших нападающих России. Только пресса поднимает шум по поводу его качеств. Дзюба уже доказал, что он качественный игрок».
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