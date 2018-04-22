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Миодраг Божович: «Дзюбе не нужно ничего никому доказывать»
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Миодраг Божович: «Дзюбе не нужно ничего никому доказывать» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович отметил, что ему не пришлось дополнительно настраивать нападающего Артема Дзюбу на игру 27-го тура премьер-лиги с "Зенитом". Отметим, что в первом круге туляки выиграли в гостях со счетом 1:0.
— Не думаю, что игра будет такой же, как тогда. Так обороняться, как в Петербурге, не будем. Но хотелось бы выиграть еще раз, — заявил в эфире канала «Наш футбол» Божович. — Дзюба выйдет в стартовом составе. Никакого особого разговора не было с ним. У него мотивация со всеми командами — не только с «Зенитом». Думаю, ему не нужно ничего никому наказывать. Это один из лучших нападающих в России. Пресса поднимает какой-то шум по поводу его качеств. Он уже доказывал, что хороший игрок.
Настраиваемся на победу. Постараемся порадовать болельщиков. Но в футболе всегда нужна удача.
Арсенал Т — Зенит
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