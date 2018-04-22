Киришские ватерполистки снова стали сильнейшими в Европе

Женская команда по водному поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» второй раз стала сильнейшей командой Европы.

Финал Кубка европейских чемпионов проходил 20 и 21 апреля в Киришах. За право обладания почетным трофеем боролись четыре сильнейшие европейские женские команды по водному поло: «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Россия, Кириши), «Оризонте» (Италия), «Сабадель» (Испания) и «УВШЕ» (Венгрия).

В полуфинале киришанки вырвались вперёд и одержали победу над итальянской командой «Оризонте», а в финале выиграли у «Сабадель» из Испании.

Самыми результативными игроками из Ленобласти стали Ксения Кример и Дарья Рыжкова

Напомним, что «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — самый титулованный ватерпольный клуб России. В составе киришской команды выступают шесть бронзовых призеров Олимпиады в Рио-2016.