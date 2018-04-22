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Арбитр ошибочно не удалил динамовца Рыкова
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Арбитр ошибочно не удалил динамовца Рыкова 

Спорт-Экспресс 12 минут назад
На 43-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» — «Динамо» (0:1) серьезную ошибку допустил арбитр Сергей Иванов, не удаливший защитника гостей Рыкова за лишение Канунникова явной возможности забить гол. Нападающий хозяев мог убежать один на один с динамовским вратарем Шуниным, но был сбит за пределами штрафной площади.
По правилам игры такой фол наказывается назначением штрафного удара и удалением. Судья красную карточку не достал — ограничился вынесением предупреждения. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча «СКА-Хабаровск» — «Динамо»
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