Омский «Нефтяник» поберется за выход в финал Суперлиги

Сегодня, 22 апреля, женская баскетбольная команда «Нефтяник» на выезде сыграет с «Никой» из Сыктывкара в решающем матче полуфинальной серии плей-офф. Матч начнётся в 21.30 по омскому времени.

Омские баскетболистки удачно начали полуфинальную серию. «Нефтяник» выиграл первый матч. Однако закрепить успех подопечным Елены Лазуткиной не удалось. Во втором матче победу одержала «Ника». Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 88:58 в пользу команды из Сыктывкара.

«Вторую половину матча мы провали. Сбились к индивидуальным действиям. Плохо двигали мяч. Сегодня не получилась игра. Надеюсь, в следующем матче всё получится.

Добавим, что потенциальный соперник «Нефтяника» по финальной серии определится в противостоянии «Ростов-Дон-ЮФУ» и «Политеха-СамГТУ».