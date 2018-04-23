Лукаку: было бы здорово выиграть Кубок Англии

Нападающий « Манчестер Юнайтед » Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) в полуфинале Кубка Англии.

«Мы обыграли хорошего соперника, впереди финал и это великолепно. Это то, чего мы этого хотели. У «МЮ» остается четыре игры чемпионата, которые нужно провести очень хорошо, а затем финал.

Было бы хорошо выиграть Кубок Англии, но не хочу об этом говорить. Я просто хочу хорошо закончить сезон. Надеюсь, мы займем второе место, это очень поможет нам перед финалом», — сказал Лукаку.

В финале Кубка Англии «Юнайтед» сыграет с лондонским «Челси».