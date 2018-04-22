«Кальяри» и «Болонья» разошлись миром

«Кальяри» и «Болонья» сыграли вничью в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Хозяева поля набрали 33 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У гостей в активе 39 баллов, они располагаются на 11-й позиции. Полную таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

В следующем туре итальянского чемпионата «Кальяри» 29 апреля на выезде встретится с «Сампдорией». «Болонья» в этот же день примет в родных стенах «Милан».