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«Кальяри» и «Болонья» разошлись миром
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«Кальяри» и «Болонья» разошлись миром 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
«Кальяри» и «Болонья» сыграли вничью в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева поля набрали 33 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У гостей в активе 39 баллов, они располагаются на 11-й позиции. Полную таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
В следующем туре итальянского чемпионата «Кальяри» 29 апреля на выезде встретится с «Сампдорией». «Болонья» в этот же день примет в родных стенах «Милан».
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