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«Кальяри» и «Болонья» сыграли вничью
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«Кальяри» и «Болонья» сыграли вничью 

Советский спорт 12 минут назад
«Кальяри» с 33 очками занимает 15-е место. У «Болоньи» 39 очков и 11-е место. В следующем туре «Болонья» примет «Милан», а «Кальяри» на выезде сыграет с «Сампдорией».
Чемпионат Италии Серия А 34-й тур  «Кальяри» — «Болонья» — 0:0
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