Панченко: «СКА-Хабаровск» многих соперников «пощипал», «Динамо» было непросто

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Победа есть победа. Все прекрасно понимают, что в Хабаровске тяжело играть: долгий перелёт, акклиматизация. Поэтому, когда зашли в раздевалку, Хохлов в первую очередь поздравил всех с победой, сказав, что это важные три очка.

Как сказался долгий перелёт? Кто-то спал в самолёте, кто-то книгу читал. Когда прилетели, было видно, что у нас ночь, а здесь уже утро. Нам повезло, что была хорошая погода и по приезде мы поспали. Всё нормально, главное было набрать три очка.