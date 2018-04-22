Панченко: «СКА-Хабаровск» многих соперников «пощипал», «Динамо» было непросто 

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Победа есть победа. Все прекрасно понимают, что в Хабаровске тяжело играть: долгий перелёт, акклиматизация. Поэтому, когда зашли в раздевалку, Хохлов в первую очередь поздравил всех с победой, сказав, что это важные три очка.
Как сказался долгий перелёт? Кто-то спал в самолёте, кто-то книгу читал. Когда прилетели, было видно, что у нас ночь, а здесь уже утро. Нам повезло, что была хорошая погода и по приезде мы поспали. Всё нормально, главное было набрать три очка.
«СКА-Хабаровск» играл дома, при своих болельщиках. Естественно, они хотели зацепиться за очки, ведь у них остаётся лишь одна домашняя игра. Им нужно было порадовать болельщиков. Команда очень хорошая, они всегда играют в Хабаровске агрессивно, поэтому нам сегодня было непросто. Многих соперников они «пощипали», — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.