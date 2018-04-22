Лука Джорджевич: «Видел Дзюбу в раздевалке — он очень устал»

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич после матча 27-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:3) отметил, что ему очень понравилась встреча. По словам форварда, права на которого принадлежат питерцам, в концовке матча хозяева больше заслужили победы.

— За кого болели сегодня?

— Без комментариев.

— Тогда как вам матч?

— Космос! «Арсенал» провел топовый матч против такой команды, как «Зенит». В конце, как мне кажется, «Арсенал» даже больше заслуживал победы. Это было бы справедливее. Конечно же, мне тоже хотелось сыграть в таком матче. Но как и в любом другом, ничего особенного. Просто это дополнительный шанс показать себя.

— За Дзюбу рады?

— Конечно. Он выиграл много единоборств, старался, очень хотел забить. В конце ему это удалось. Видел Артема в раздевалке — он очень устал. ( Михаил ГОНЧАРОВ

Арсенал Т — Зенит