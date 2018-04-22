Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную 

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Зенитом» (3:3) в 27-м туре РФПЛ.
«Кроме того, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков, у нас больше нет никаких задач. Тем более обыграть «Зенит»! Поэтому я сказал об этом своим игрокам. Главное, что люди ушли довольными домой! Как будет оплачено сегодняшнее выступление Дзюбы? Я не знаю. Он пришёл сюда, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Он доказал, что достоин выступать за сборную.
Честно говоря, игра Заболотного не для «Зенита». У них пять-шесть высоких игроков, в то время как у нас всего трое. Травма Комбарова? У него ушиб, опух голеностоп. Пока не знаю, сможет ли он сыграть в следующем матче», — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.