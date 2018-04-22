Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную

«Кроме того, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков, у нас больше нет никаких задач. Тем более обыграть «Зенит»! Поэтому я сказал об этом своим игрокам. Главное, что люди ушли довольными домой! Как будет оплачено сегодняшнее выступление Дзюбы? Я не знаю. Он пришёл сюда, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Он доказал, что достоин выступать за сборную.