Ещё
Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную
Далее:
Читайте также:
Ещё

Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Зенитом» (3:3) в 27-м туре РФПЛ.
«Кроме того, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков, у нас больше нет никаких задач. Тем более обыграть «Зенит»! Поэтому я сказал об этом своим игрокам. Главное, что люди ушли довольными домой! Как будет оплачено сегодняшнее выступление Дзюбы? Я не знаю. Он пришёл сюда, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Он доказал, что достоин выступать за сборную.
Честно говоря, игра Заболотного не для «Зенита». У них пять-шесть высоких игроков, в то время как у нас всего трое. Травма Комбарова? У него ушиб, опух голеностоп. Пока не знаю, сможет ли он сыграть в следующем матче», — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Чемпионат.com: последние новости
Паван и Умана-Паредес выиграли крупный турнир по пляжному волейболу в Китае Ташаев: благодарен игрокам «Динамо», как мужики вышли и отыграли Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба отомстил «Зениту»16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового22
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение