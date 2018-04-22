Миодраг Божович: «Сказал ребятам: „Играйте в футбол, покажите себя“

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:3) отметил, что доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные могли и выиграть.

— Игру начали очень хорошо, неожиданно быстро забили. В первом тайме у нас было много хороших моментов, надо было забивать еще больше. Пропустили со стандарта, это для нас нормально… Второй тайм тоже начали неплохо. Были моменты, могли сделать счет и 3:1, и 4:1. К сожалению, не забили. Потом — красная карточка, «Зенит» прижал нас к воротам, пропустили два гола. Могу сказать, что наши игроки — молодцы, они в меньшинстве создали 2-3 хороших моментов, сумели сравнять счет, а могли и выиграть. Прежде всего хочу поздравить игроков, я очень доволен сегодня. Благодарю болельщиков, мало у кого в России есть такая поддержка трибун, как у нас.

— Создавалось впечатление, что команда сегодня была более раскована, чем в предыдущих турах. Согласитесь с этим?

— Может быть. У нас сейчас нет другой задачи, кроме как побеждать и радовать своих болельщиков. Возможно, это повлияло на игроков. А что можно потерять, когда играешь с «Зенитом»? — ничего. Я сказал ребятам: «Играйте в футбол, покажите себя». Когда еще проявлять себя, как не в матчах с командами из верхней части таблицы. К сожалению, в Краснодаре не получилось, а сегодня показали хорошую игру. Думаю, люди, которые пришли на стадион, ушли домой довольными. Это для нас сейчас самое главное. ( Петр ПОРТЯНСКИЙ

Арсенал Т — Зенит