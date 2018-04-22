Евсеев: «Тосно» — грозный соперник, мы к этой команде настраивались серьёзно"

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча с «Амкаром».

— У нас это третья игра за неделю, поэтому с этим тоже где-то связаны четыре перестановки в составе. Есть неудачные результаты, две последние встречи мы проиграли. С этим это тоже связано. Но и не будем забывать о том, что «Тосно» вышел в финал. Это грозный соперник, мы к этой команде настраивались серьезно и надеемся показать достойный футбол.

— Ни в запасе, ни в основе нет Оланаре. С чем это связано?

— Давайте говорить о тех, кто в составе и заявке.

— Вы сказали, что «Тосно» вышел в финал, и это сильная команда. Если говорить о вашей команде, насколько этот матч важен для вас? Почему спрашиваю, потому что Парфёнов только что сказал, что это словно финал для «Тосно». С учетом того, что вы близко так в таблице.

— Безусловно, он правильно сказал, потому что Кубок — это Кубок, а чемпионат — это чемпионат. Мы довольно близко стоим в таблице, поэтому любая победа их или наша, или наоборот, сокращает или увеличивает расстояние. Поэтому сегодня это матч решающий как одной, так и для другой команды.