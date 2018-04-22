Букмекеры оценили шансы «Наполи» в матче с «Ювентусом» в 34-м туре Серии А

Сегодня в 21:45 по времени Москвы «Ювентус» сыграет с «Наполи» в матче итальянской серии А. Это будет встреча лидеров турнирной таблицы. Так, «Ювентус» идет первым в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав после 33-х туров 85 очков. В целом, туринский клуб, как обычно, проводит мощный сезон, но неожиданная осечка в предыдущем туре с «Кротоне» (1:1) оставляет интригу в чемпионской гонке. «Наполи» занимает второе место в Серии А. От «Ювентуса» команду отделяет всего 4 очка. В случае победы команда сможет сократить отставание до минимума. «Наполи» также проводит отличный сезон, навязав «Ювентусу» серьезную борьбу за чемпионство. В своем последнем матче «Наполи» одержал победу над «Удинезе» со счетом 4:2. Букмекеры фаворитом матча называют «Ювентус». Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 2.09. Шансы «Наполи» взять три очка оценили коэффициентом 4.15. Котировки на то, что команды не определят победителя в матче составляют 3.38.