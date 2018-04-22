Ещё
Букмекеры оценили шансы «Наполи» в матче с «Ювентусом» в 34-м туре Серии А
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекеры оценили шансы «Наполи» в матче с «Ювентусом» в 34-м туре Серии А 

Vprognoze.ru 36 минут назад
Фото: Vprognoze.ru
Сегодня в 21:45 по времени Москвы «Ювентус» сыграет с «Наполи» в матче итальянской серии А. Это будет встреча лидеров турнирной таблицы. Так, «Ювентус» идет первым в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав после 33-х туров 85 очков. В целом, туринский клуб, как обычно, проводит мощный сезон, но неожиданная осечка в предыдущем туре с «Кротоне» (1:1) оставляет интригу в чемпионской гонке. «Наполи» занимает второе место в Серии А. От «Ювентуса» команду отделяет всего 4 очка. В случае победы команда сможет сократить отставание до минимума. «Наполи» также проводит отличный сезон, навязав «Ювентусу» серьезную борьбу за чемпионство. В своем последнем матче «Наполи» одержал победу над «Удинезе» со счетом 4:2. Букмекеры фаворитом матча называют «Ювентус». Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 2.09. Шансы «Наполи» взять три очка оценили коэффициентом 4.15. Котировки на то, что команды не определят победителя в матче составляют 3.38.
Vprognoze.ru: последние новости
Букмекеры оценили шансы «Локомотива» стать чемпионом России после осечек основных конкурентов Букмекеры определились с фаворитом матча ЦСКА – «Краснодар» Массимо Каррера заявил о готовности покинуть пост главного тренера «Спартака»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба отомстил «Зениту»16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового22
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение