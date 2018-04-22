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Пейчинович: «Локомотив» не проиграл «Уфе» — уже неплохо
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Пейчинович: «Локомотив» не проиграл «Уфе» — уже неплохо 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал домашнюю ничью с «Уфой» (0:0) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Уфа» стояла сзади. Второй матч подряд нам было тяжело забить. Были хорошие моменты, но удачи не хватило. То, что не проиграли — уже неплохо. Посмотрим, что будет дальше.
Юрий Палыч был эмоционален? Эмоции есть у каждого, особенно сейчас, за три игры до конца. Ничего нового он не сказал, просто настраивал команду на борьбу», — передаёт слова Пейчиновича корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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