Климец: «Уралочка-НТМК» выиграла долгожданные бронзовые медали ЧР

"Уралочка" в воскресенье победила красноярский «Енисей» в серии за третье место чемпионата России. Помимо бронзы команда Николая Карполя завоевала право выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

"Очень приятно выиграть эту бронзовую медаль! Очень волнительно, это была долгожданная медаль, так как этот сезон получился очень-очень сложным. Мы рады, что все же дожали соперника и вошли в тройку призеров чемпионата России. Этот сезон был трудным для нас, так как в этот раз уровень многих команд в чемпионате был равным. Со всеми у нас была равная игра. В таких условиях психологически труднее было завоевать медали", — сказала Климец.

"Уралочка-НТМК" в четвертом матче обыграла «Енисей» со счетом 3-2 (25:22, 25:15, 23:25, 26:28, 15:9). Общий счет в серии до трех побед — 3-1.

"Сегодня была игра равных команд, очень напряженная, сложная игра как в физическом плане, так и психологическом. На первый план выходил характер. Кто больше проявит свой характер, тот и выиграет. Я очень рада, что мы перебороли себя. Переломный момент в третьей партии дал нам плюс, мы вышли на нужный уровень и пятый сет завершили уже в свою пользу", — отметила Климец.

"Четвертый сет получился очень нервным, «Енисей» смог выиграть его. Нервы сыграли с нами злую шутку. Мы задергались, начали сами ошибаться. Но слава богу, мы потом выровняли игру и уже дальше навязывали свою игру и победили", — добавила собеседница агентства.