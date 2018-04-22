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«Аугсбург» победил «Майнц»
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«Аугсбург» победил «Майнц» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Аугсбург» обыграл «Майнц» в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
Бундеслига
31-й тур  "Аугсбург" — «Майнц» — 2:0 (1:0)
Голы: Грегорич, 29 (1:0). Финнбогасон, 90+2 (2:0).
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