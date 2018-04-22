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«Локомотив» — «Уфа». Семин видит у нынешнего состава сходство с командами-2002 и 2004
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«Локомотив» — «Уфа». Семин видит у нынешнего состава сходство с командами-2002 и 2004 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы»​ отметил, что ждет непростой напряженной игры.
— Мы очень тяжело играем с «Уфой», — сказал Семин в эфире канала «Наш футбол». — Но с «Уфой» вообще всем командам сложно. Они организованы в обороне, контратакуют быстро.
— Есть общие черты у нынешнего «Локомотива» с чемпионскими командами 2002 и 2004 года?
— Конечно, каждая команда по-своему отличается, но общие черты есть. Стремление к победе. Одни стремились, другие сейчас стремятся.
Матч «Локомотив» — «Уфа» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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