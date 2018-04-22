Гончаренко: нужно восстановить Вернблума и Дзагоева к «Зениту» 

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней победы над «Краснодаром» (2:1) в матче 27-го тура РФПЛ поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».
«С «Зенитом» решающий матч в борьбе за ЛЧ? После того, как мы играли через два дня на третий, быстро переключаясь с одного турнира на другой, игра с «Зенитом» кажется очень далёкой. Конечно, он будет важным, но так же важны и матчи конкурентов. В любом случае нам нужно хорошо подготовиться и восстановить Дзагоева и Вернблума», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.