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Гончаренко: нужно восстановить Вернблума и Дзагоева к «Зениту»
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Гончаренко: нужно восстановить Вернблума и Дзагоева к «Зениту» 

Чемпионат.com 49 минут назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней победы над «Краснодаром» (2:1) в матче 27-го тура РФПЛ поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».
«С «Зенитом» решающий матч в борьбе за ЛЧ? После того, как мы играли через два дня на третий, быстро переключаясь с одного турнира на другой, игра с «Зенитом» кажется очень далёкой. Конечно, он будет важным, но так же важны и матчи конкурентов. В любом случае нам нужно хорошо подготовиться и восстановить Дзагоева и Вернблума», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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