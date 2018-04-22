Сёмин: всем командам сложно играть с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий перед домашним матчем 27-го тура РФПЛ с «Уфой».

«Рыбусь и Денисов пропускали прошлый матч из-за жёлтых карточек, которые, на мой взгляд, были для них совсем необязательные. Игроки стартового состава вернулись в состав.

Мы очень тяжело играем с «Уфой», и это не один сезон. С уфимцами вообще всем командам сложно, потому что они хорошо организованы в обороне, хорошо и очень быстро контратакуют.

Есть ли общие черты у нынешнего «Локомотива» с командами 2002 и 2004 годов? Конечно, каждая команда по своему отличается, но общие черты, наверное, есть. Они стремятся к победе. Вернее, те стремились, а эта сейчас стремится», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».