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Сёмин: всем командам сложно играть с «Уфой»
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Сёмин: всем командам сложно играть с «Уфой» 

Чемпионат.com 45 минут назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий перед домашним матчем 27-го тура РФПЛ с «Уфой».
«Рыбусь и Денисов пропускали прошлый матч из-за жёлтых карточек, которые, на мой взгляд, были для них совсем необязательные. Игроки стартового состава вернулись в состав.
Мы очень тяжело играем с «Уфой», и это не один сезон. С уфимцами вообще всем командам сложно, потому что они хорошо организованы в обороне, хорошо и очень быстро контратакуют.
Есть ли общие черты у нынешнего «Локомотива» с командами 2002 и 2004 годов? Конечно, каждая команда по своему отличается, но общие черты, наверное, есть. Они стремятся к победе. Вернее, те стремились, а эта сейчас стремится», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
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