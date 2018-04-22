«Динамо» разгромило «Верес» и сократило отставание от «Шахтера» до 3 очков 

«Динамо» разгромило «Верес» в матче 28-го тура чемпионской группы украинской премьер-лиги. Киевляне занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Шахтера» на 3 очка. До конца сезона клубам осталось провести по четыре игры.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Чемпионская группа
28-й тур "Заря" — «Мариуполь» — 3:1 (0:1)
Голы: Мишнев, 30 (0:1). Юри, 67 (1:1). Гордиенко, 76 (2:1). Громов, 90+3 (3:1).
Удаление: Кирюханцев, 81.
"Верес" — «Динамо» — 1:4 (0:1)
Голы: Гармаш, 14 (0:1). Беседин, 47 (0:2). Жулиу Сезар, 52 (1:2). Беседин, 53 (1:3). Гонсалес, 90+3 (1:4).
Группа вылета
"Олимпик" — «Карпаты» — 0:2 (0:1)
Голы: Швед, 22 (0:1). Карраскаль, 58 (0:2).
Незабитый пенальти: Швед (К), 45+5.