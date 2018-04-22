Ещё
«Динамо» разгромило «Верес» и сократило отставание от «Шахтера» до 3 очков
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Динамо» разгромило «Верес» и сократило отставание от «Шахтера» до 3 очков 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
«Динамо» разгромило «Верес» в матче 28-го тура чемпионской группы украинской премьер-лиги. Киевляне занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Шахтера» на 3 очка. До конца сезона клубам осталось провести по четыре игры.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Чемпионская группа
28-й тур  "Заря" — «Мариуполь» — 3:1 (0:1)
Голы: Мишнев, 30 (0:1). Юри, 67 (1:1). Гордиенко, 76 (2:1). Громов, 90+3 (3:1).
Удаление: Кирюханцев, 81.
"Верес" — «Динамо» — 1:4 (0:1)
Голы: Гармаш, 14 (0:1). Беседин, 47 (0:2). Жулиу Сезар, 52 (1:2). Беседин, 53 (1:3). Гонсалес, 90+3 (1:4).
Группа вылета
"Олимпик" — «Карпаты» — 0:2 (0:1)
Голы: Швед, 22 (0:1). Карраскаль, 58 (0:2).
Незабитый пенальти: Швед (К), 45+5.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Аугсбург" победил "Майнц" Виктор Гончаренко: "Почему преобразился Муса? Сказал ему, что он мне не друг, и я буду требовать с него больше" Виктор Гончаренко: "Матч с "Зенитом"? Очень важно, как сыграет "Спартак"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Кубка Гагарина3
Дзюба отомстил «Зениту»18
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение