«Ман Сити» показал лучшее владение и число пасов в АПЛ за время ведения статистики 

«Манчестер Сити» владел мячом 83% времени матча с «Суонси» (5:0) в 34-м туре чемпионат Англии. Этот показатель владения стал самым высоким в матче АПЛ с сезона-2003/04. Также в этом матче «горожане» отдали 942 передачи, что тоже стало лучшим достижением за последние 14 сезонов. До сезона-2003/04 подобной статистики не вели.
”Манчестер Сити” обеспечил себе чемпионский титул за пять туров до конца нынешнего чемпионата. В 34-х турах команда Хосепа Гвардиолы набрала 90 очков и на 16 баллов опережает идущий вторым ”Манчестер Юнайтед”.