«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в Москве

В матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «железнодорожники» сыграли вничью во втором матчей РФПЛ кряду, а уфимская команда продлила серию без побед до четырёх матчей (две ничьи и два поражения).

«Локомотив» (57 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. «Уфа» (36) находится на шестой строчке.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Уфа» примет на своём поле «СКА-Хабаровск». Обе игры пройдут 30 апреля.