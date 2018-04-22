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«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в Москве
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«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в Москве 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «железнодорожники» сыграли вничью во втором матчей РФПЛ кряду, а уфимская команда продлила серию без побед до четырёх матчей (две ничьи и два поражения).
«Локомотив» (57 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. «Уфа» (36) находится на шестой строчке.
В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Уфа» примет на своём поле «СКА-Хабаровск». Обе игры пройдут 30 апреля.
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