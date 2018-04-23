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«Локомотив» второй раз кряду потерял очки в матче чемпионата России
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«Локомотив» второй раз кряду потерял очки в матче чемпионата России 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
«Локомотив» вновь потерял очки в домашнем поединке. Так, в рамках 27-го тура РФПЛ «железнодорожники» приняли «Уфу». Матч завершился безрезультативной мировой 0:0. Таким образом, «Локомотив» продлил свою серию без побед до двух игр. В предыдущей встрече «железнодорожники» на «РЖД Арене» расписали мировую с «Ахматом». «Локомотив» остается на первом месте турнирной таблицы чемпионата России, но в случае победы «Спартака» в своем матче 27-го тура, отрыв от второго места составит всего 4 очка за три тура до окончания чемпионата. В следующем матче подопечные Юрия Семина сыграют с «Краснодаром». «Уфа», в свою очередь, идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России и в следующем туре сыграет со «СКА-Хабаровском». Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с «Уфой» следующим образом: «У нас хуже получаются матчи с командами из середины таблицы. Они хорошо действуют в обороне, а нам не хватает волевых усилий. Найти в конце матча момент, чтобы забить. Явный момент было всего один у Антона Миранчука. Но пока вырвать мяч и забить не удается. Ничего страшного», — сказал Семин.
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