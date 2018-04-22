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Президент «Локомотива» ответил, что может помешать клубу стать чемпионом
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Президент «Локомотива» ответил, что может помешать клубу стать чемпионом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Локомотива»
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал об участии клуба в борьбе за победу в чемпионате России.
"Мы не смотрим на соперников, только мы сами можем себе помешать. Почему-то этой весной дома играем хуже, чем на выезде, что-то давит, второй матч подряд ничья", — цитирует Геркуса ТАСС.
Он также заявил, что команде тяжело проводить по три матча в течение одной недели.
"Как я и говорил, тяжело даются очки. «Уфа» «припарковала автобус», это физически хорошо готовая команда, которая еще и сыграла за этот промежуток на один матч меньше. Этот перенесенный матч с «Ахматом» будет нам наукой на будущее, нам очень тяжело играть три матча в неделю", — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой».
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