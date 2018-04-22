Юрий Семин: «Мы хуже всего играем с такими командами, как „Уфа“

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после ничьей с «Уфой» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что в концовке игры не хватает волевых усилий, чтобы реализовать какой-то момент.

— Два матча — ноль голов с командами, которые ниже вас. Почему?

— Мы хуже всего и играем с такими командами. Они хорошо обороняются. Не хватает волевых усилий в конце, чтобы найти какой-то эпизод и реализовать его. Был один хороший момент у Антона Миранчука , хорошее давление, но забить пока не получается. Ничего страшного.

— По осени было много матчей, когда в концовке приходилось оказывать давление и тогда получалось.

— Перенесенная игра в конце сезона нарушила определенный график. Он напряженный. Игроки труднее восстанавливаются в конце сезона. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Локомотив — Уфа