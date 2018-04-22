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Юрий Семин: «Мы хуже всего играем с такими командами, как „Уфа“
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Юрий Семин: «Мы хуже всего играем с такими командами, как „Уфа“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после ничьей с «Уфой» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что в концовке игры не хватает волевых усилий, чтобы реализовать какой-то момент.
— Два матча — ноль голов с командами, которые ниже вас. Почему?
— Мы хуже всего и играем с такими командами. Они хорошо обороняются. Не хватает волевых усилий в конце, чтобы найти какой-то эпизод и реализовать его. Был один хороший момент у Антона Миранчука, хорошее давление, но забить пока не получается. Ничего страшного.
— По осени было много матчей, когда в концовке приходилось оказывать давление и тогда получалось.
— Перенесенная игра в конце сезона нарушила определенный график. Он напряженный. Игроки труднее восстанавливаются в конце сезона. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Локомотив — Уфа
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