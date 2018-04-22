Семин: РФПЛ была бы неинтересеной при постоянных победах «Локомотива» 

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не делает трагедии из потерь очков команды на решающей стадии чемпионата России по футболу, отметив, что иначе бы турнир не представлял интереса.
В воскресенье «Локомотив» сыграл в Черкизове с «Уфой» вничью (0:0) во встрече 27-го тура РФПЛ.
"Чемпионат был бы неинтересен, если б мы все игры выиграли. Конечно, есть поражения, есть потерянные очки. Они и будут. На то и чемпионат существует. Переживания есть у всех, кто болеет за «Локомотив». У меня в том числе", — сказал Семин на пресс-конференции.
По его словам, в матче с «Уфой» «Локомотиву» не хватило «волевых усилий в конце найти эпизод и его реализовать». «Я помню один хороший у Антона Миранчука. Было хорошее давление, но чтобы этот мяч, как говорят, кто-то вырвал, закрыл, забил — этого пока не получается. Ничего страшного, — добавил тренер. — Позитивный момент в том, что мы не пропустили практически ни одной контратаки, все их блокировали».
В прошлой встрече чемпионата 18 апреля, которая явилась отложенной, железнодорожники также сыграли вничью 0:0 — с грозненским «Ахматом». «Эта перенесенная игра нарушила наш график, — обратил внимание тренер. — График очень напряженный, игроки в конце сезона восстанавливаются не так легко, как в начале или середине».
Во время субботнего матча Семин выражал недовольство работой арбитра. «Я думаю, судья просто должен был убыстрить игру, а две игры, которые мы играем (с „Уфой“ и „Ахматом“) — в них другие команды затягивают игру и отбирают время у зрителя и у всех, минут по 8-10. Поэтому были такие недовольства», — пояснил специалист.