Семин: РФПЛ была бы скучной, если бы «Локомотив» выигрывал в каждом матче

МОСКВА, 22 апреля. / ТАСС /. Чемпионат России по футболу был бы скучным, если бы московский «Локомотив» не терял очки в играх. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин

В воскресенье «Локомотив» в матче 27-го тура чемпионата России на своем поле сыграл вничью с «Уфой» — 0:0. В прошлой игре 18 апреля железнодорожники с таким же счетом завершили перенесенную домашнюю встречу против грозненского «Ахмата».

"Если бы мы набирали очки в каждом матче, чемпионат был бы скучным. Есть поражения и потери очков, на то турнир и существует. Переживания? Все, кто болеют за «Локомотив», переживают, и я в том числе", — сказал Семин.

"Хуже всего играть с командами, которые ниже в таблице, они хорошо обороняются. Не хватает волевых усилий в конце, найти какие-то моменты и реализовать их. Был момент у Антона Миранчука , но пока не получается этот мяч вырвать и забить. Возможно, что причина в физике, потому что перенесенная игра с «Ахматом» нарушила график — игроки тяжелее восстанавливаются в конце сезона", — отметил тренер.