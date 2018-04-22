Ещё
Семин: РФПЛ была бы скучной, если бы «Локомотив» выигрывал в каждом матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семин: РФПЛ была бы скучной, если бы «Локомотив» выигрывал в каждом матче 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по футболу был бы скучным, если бы московский «Локомотив» не терял очки в играх. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
В воскресенье «Локомотив» в матче 27-го тура чемпионата России на своем поле сыграл вничью с «Уфой» — 0:0. В прошлой игре 18 апреля железнодорожники с таким же счетом завершили перенесенную домашнюю встречу против грозненского «Ахмата».
"Если бы мы набирали очки в каждом матче, чемпионат был бы скучным. Есть поражения и потери очков, на то турнир и существует. Переживания? Все, кто болеют за «Локомотив», переживают, и я в том числе", — сказал Семин.
"Хуже всего играть с командами, которые ниже в таблице, они хорошо обороняются. Не хватает волевых усилий в конце, найти какие-то моменты и реализовать их. Был момент у Антона Миранчука, но пока не получается этот мяч вырвать и забить. Возможно, что причина в физике, потому что перенесенная игра с «Ахматом» нарушила график — игроки тяжелее восстанавливаются в конце сезона", — отметил тренер.
После 27 туров чемпионата России «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 57 очками. За ним располагается московский ЦСКА, отстающий на шесть очков, столичный "Спартак", имеющий в активе 50 очков и игру в запасе, а также петербургский "Зенит" с 49 очками.
ТАСС: последние новости
Рыбус: "Локомотиву" будет легче играть с "Краснодаром" и "Зенитом" на контратаках Семин: РФПЛ была бы скучной, если бы "Локомотив" выигрывал в каждом матче "Рубин" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура РФПЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё78
Винер жестко обошлась с Мамун32
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба сохранил свои миллионы
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение