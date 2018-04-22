Геркус — о матче с «Уфой»: «Локомотиву» аукается перенесённый матч с «Ахматом»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от домашнего матча 27-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).

«Уфа» припарковала автобус. Нам, конечно, аукается перенесённый матч с «Ахматом». Ребята нервничают, совершают ошибки. Но ещё ничего не потеряно, всё по-прежнему в наших руках. Мы не смотрим на соперника, только мы сами можем себе помешать.