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Геркус — о матче с «Уфой»: «Локомотиву» аукается перенесённый матч с «Ахматом»
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Геркус — о матче с «Уфой»: «Локомотиву» аукается перенесённый матч с «Ахматом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от домашнего матча 27-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).
«Уфа» припарковала автобус. Нам, конечно, аукается перенесённый матч с «Ахматом». Ребята нервничают, совершают ошибки. Но ещё ничего не потеряно, всё по-прежнему в наших руках. Мы не смотрим на соперника, только мы сами можем себе помешать.
«Краснодар» не будет закрываться, и будет играть в открытый футбол: нам, возможно, проще играть против таких команд. Что с Чорлукой? Всё в порядке, просто поберегли. Второй матч подряд подводит погода, вчера 20 градусов, сегодня — три», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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