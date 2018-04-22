Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от домашнего матча 27-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).
«Уфа» припарковала автобус. Нам, конечно, аукается перенесённый матч с «Ахматом». Ребята нервничают, совершают ошибки. Но ещё ничего не потеряно, всё по-прежнему в наших руках. Мы не смотрим на соперника, только мы сами можем себе помешать.
«Краснодар» не будет закрываться, и будет играть в открытый футбол: нам, возможно, проще играть против таких команд. Что с Чорлукой? Всё в порядке, просто поберегли. Второй матч подряд подводит погода, вчера 20 градусов, сегодня — три», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.