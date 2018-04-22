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«Лас-Пальмас» — «Алавес» — 0:4 (обзор)
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«Лас-Пальмас» — «Алавес» — 0:4 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Лас-Пальмас» дома разгромно уступил «Алавесу».
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