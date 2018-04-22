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Петербургское «Динамо» победило «СКА-Неву» в четвертом матче финальной серии плей-офф ВХЛ
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Петербургское «Динамо» победило «СКА-Неву» в четвертом матче финальной серии плей-офф ВХЛ 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 22 апреля. Санкт-Петербургское «Динамо» в гостевом матче со счетом 3:1 одержало победу над петербургским клубом «СКА-Нева» в четвертом матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в спорткомплексе «Хоккейный город».
В составе победителей шайбы забросили Даниил Жарков (1-я минута), Михаил Орлов (4) и Константин Кузнецов (54), у проигравших отличился Владислав Семин (59).
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Динамо». В первых двух играх победу одержало «Динамо» (1:0 и 4:2), в третьей встрече сильнее были хоккеисты «СКА— Невы» (2:1 в овертайме). Пятый матч состоится 25 апреля на домашней арене армейцев.
В регулярном чемпионате победу одержали хоккеисты «Динамо», клуб «СКА-Нева» занял второе место. На пути к финалу «Динамо» на стадии 1/8 финала победило пермский «Молот-Прикамье» (4-1 в серии), в четвертьфинале — новокузнецкий «Металлург» (4-1), а в полуфинале — курганский клуб «Зауралье» (4-0).
Команда «СКА-Нева» в 1/8 финала плей-офф ВХЛ обыграла воскресенский «Химик» (4-0), в 1/4 финала — нефтекамский «Торос» (4-2), в 1/2 финала — «Нефтяник» из Альметьевска (4-1).
Действующем победителем ВХЛ является «Динамо» из Балашихи.
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