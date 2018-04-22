«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 1:2. Видеообзор матча

«СКА-Хабаровск» проиграл московскому «Динамо» (0:1) в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-Лиги.

Таким образом, хабаровчане за три матча до окончания первенства потеряли шанс на выступление в РФПЛ в будущем сезоне. В случае победы над московским «Динамо» хабаровчане могли побороться за прописку в РФПЛ на следующий сезон.

«СКА-Хабаровск» впервые получил право выступать в РФПЛ после победы над «Оренбургом» в стыковых матчах (0:0, 0:0, 5:3 — по пенальти) в сезоне-2016/17.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».