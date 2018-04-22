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Рыбус: «Локомотиву» будет легче играть с «Краснодаром» и «Зенитом» на контратаках
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Рыбус: «Локомотиву» будет легче играть с «Краснодаром» и «Зенитом» на контратаках 

ТАСС 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футболистам московского «Локомотива» будет легче играть против «Краснодара» и санкт— петербургского "Зенита", учитывая умение забивать на контратаках. Об этом журналистам рассказал защитник столичной команды Мацей Рыбус.
В воскресенье «Локомотив» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0.
"У нас было моменты, но снова безголевая ничья, но все в наших головах, ногах и руках, это самое главное. Конечно, обидно тренеру, игрокам и болельщикам, что не удалось победить. Все думали, что мы легко возьмем три очка, но в каждом матче все команды играют до конца и хотят помешать нам победить. Напряжения нет, может, даже для нас и лучше, что две следующие игры у нас с «Зенитом» и «Краснодаром», учитывая то, как мы играем в контратаках, поэтому, возможно, нам будет легче забивать", — заявил Рыбус.
По мнению защитника «Локомотива» Неманьи Пейчиновича, команде в оставшихся играх нужно больше внимания уделить атаке. «Против „Уфы“ очень сложно играть, они стоят сзади в 10-11 игроков, второй такой матч подряд. Команды, которые ниже нас в турнирной таблице, больше сконцентрированы в конце чемпионата, нам же просто нужно больше бежать в атаку. Сегодня были хорошие моменты, но не было удачи», — заявил Пейчинович.
"Мы не проигрываем, это неплохо, конец турнира тяжело дается всем. У всех много эмоций, впереди еще три игры", — заключил футболист.
"Локомотив" сыграет с «Краснодаром» 30 апреля в гостях, 5 апреля дома встретится с «Зенитом». «Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 57 очков. Железнодорожники опережают идущего вторым московский ЦСКА на шесть очков, третье место занимает столичный "Спартак" (50), у которого одна игра в запасе. «Уфа» с 36 очками идет шестой.
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