Игорь Шалимов: Я не вижу ничего итальянского в «Зените»

«Я не вижу ничего итальянского в «Зените», а вижу проблемы игрового плана, — приводит слова Шалимова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — У них очень много подач с фланга на Заболотного, но больше ничего такого нет.

Та команда, которая сейчас играет, — она абсолютно не сыгранная, у них нет футболистов с духом победителя. Шатов? Я увидел качественного футболиста, который усилил команду. Это проблема «Зенита» — увидеть потенциал исполнителей».

В воскресенье в матче 27-го тура «Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» (3:3) в Туле. «Зенит» занимает четвертое место.