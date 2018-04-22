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Игорь Шалимов: Я не вижу ничего итальянского в «Зените»
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Игорь Шалимов: Я не вижу ничего итальянского в «Зените» 

Советский спорт 1 час назад
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре «Зенита» под руководством итальянца Роберто Манчини.
«Я не вижу ничего итальянского в «Зените», а вижу проблемы игрового плана, — приводит слова Шалимова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — У них очень много подач с фланга на Заболотного, но больше ничего такого нет.
Та команда, которая сейчас играет, — она абсолютно не сыгранная, у них нет футболистов с духом победителя. Шатов? Я увидел качественного футболиста, который усилил команду. Это проблема «Зенита» — увидеть потенциал исполнителей».
В воскресенье в матче 27-го тура «Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» (3:3) в Туле. «Зенит» занимает четвертое место.
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