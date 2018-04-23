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Игорь Шалимов: Психологическое преимущество в чемпионской гонке на стороне «Спартака» и ЦСКА
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Игорь Шалимов: Психологическое преимущество в чемпионской гонке на стороне «Спартака» и ЦСКА 

Советский спорт 1 час назад
Красно-белые являются действующими обладателями титула, а армейцы завоевывали его ранее. Это скажется в плане подготовки к игре, спокойствия.
Игорь Шалимов: Я не вижу ничего итальянского в «Зените»
Я не говорю, что «Локомотив» не станет чемпионом, но, если смотреть со стороны психологии, то у вышеназванных команд есть небольшое преимущество перед железнодорожниками, — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и, набрав 57 очков, продолжает лидировать в чемпионате России. В трех заключительных турах команда Юрия Семина сыграет с «Краснодаром» в гостях, «Зенитом» дома и «Арсеналом» в гостях.
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