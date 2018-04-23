Игорь Шалимов: Психологическое преимущество в чемпионской гонке на стороне «Спартака» и ЦСКА

Красно-белые являются действующими обладателями титула, а армейцы завоевывали его ранее. Это скажется в плане подготовки к игре, спокойствия.

Я не говорю, что «Локомотив» не станет чемпионом, но, если смотреть со стороны психологии, то у вышеназванных команд есть небольшое преимущество перед железнодорожниками, — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».