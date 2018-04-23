Ещё
Перес высказался о важности победы «Реала» в Лиге Чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перес высказался о важности победы «Реала» в Лиге Чемпионов 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что футболисты его команды думают только о победе в Лиге Чемпионов.
Напомним, что «Реал» выигрывал турнир два последних сезона.
"Мы живем в исторический период завоевания титулов: мы выиграли две Лиги чемпионов подряд, чего до нас не делал никто, и три раза за четыре года. Но мы по-прежнему мотивированы и хотим творить историю и дальше. Я знаю, что это очень тяжело, но мы постараемся. У нас есть великолепные игроки и тренер, которые сделают все возможное, чтобы установить еще один рекорд", — сказал он.
"Реал" в полуфинале турнира сыграет с «Баварией».
Soccer News: последние новости
"Атлетико" не смог дома обыграть "Бетис" "Бордо" - ПСЖ - 0:1 (обзор) ПСЖ на выезде минимально одолел "Бордо"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов83
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Крымчан «лишат» финала Лиги чемпионов1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение