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Головин: ЦСКА выиграл важный матч у прямого конкурента
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Головин: ЦСКА выиграл важный матч у прямого конкурента 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:1) в 27-м туре Премьер-Лиги.
«Выиграли важный матч у прямого конкурента. Понятно, что с точки зрения борьбы в турнирной таблице это была принципиальная игра. А учитывая, что по ходу матча мы проигрывали, итоговый результат особенно приятен. Муса молодец, что забил два мяча, но у нас и выигрывает, и проигрывает всегда команда, поэтому не так важно, кто именно забивает. Последнее время мы играли через два на третий, теперь же будет время перевести дух и подготовиться к следующему матчу», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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