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«Ротор-Волгоград» победил в первом тестовом матче
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«Ротор-Волгоград» победил в первом тестовом матче 

АиФ Волгоград 59 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
«Не все у нас получилось, как хотелось, — прокомментировал игру тренер Сергей Павлов. — С первых минут матча на ребятах сказывалась их нервозность, ведь при такой большой публике они не играли никогда. Играли достойно, хоть и пропустили два мяча, а это много. Мне не понравились контратаки нашей команды».
Напомним, 21 апреля на «Волгоград Арене» прошел первый тестовый матч. «Ротор» сразился с владивостокской командой «Луч-Энергия». Напомним, 2 мая на стадионе пройдет второй тестовый матч. «Ротор» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Третий тестовый матч намечен на 9 мая. На эту дату запланировано проведение финала Кубка России.
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