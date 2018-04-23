«Ротор-Волгоград» победил в первом тестовом матче

«Не все у нас получилось, как хотелось, — прокомментировал игру тренер Сергей Павлов . — С первых минут матча на ребятах сказывалась их нервозность, ведь при такой большой публике они не играли никогда. Играли достойно, хоть и пропустили два мяча, а это много. Мне не понравились контратаки нашей команды».

Напомним, 21 апреля на «Волгоград Арене» прошел первый тестовый матч. «Ротор» сразился с владивостокской командой «Луч-Энергия». Напомним, 2 мая на стадионе пройдет второй тестовый матч. «Ротор» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Третий тестовый матч намечен на 9 мая. На эту дату запланировано проведение финала Кубка России.