Валерий Шанцев: «Главная цель „Динамо“ — Кубок Гагарина»

Новый генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев сказал, что его контракт с клубом, подписанный в апреле, рассчитан на пять лет. Также функционер поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2017/18 — бело-голубые впервые в истории КХЛ не смогли выйти в плей-офф.

— После своего назначения гендиректором вы сказали, что у «Динамо» есть все возможности для того, чтобы стать топ-клубом. Обсуждались ли уже спортивные задачи команды?

— По-моему, перед каждой командой стоят одинаковые задачи, — цитирует ТАСС Шанцева. — Если ты выходишь и участвуешь в чемпионате, то самая главная цель — это Кубок Гагарина.

— На какой срок у вас действует соглашение с клубом?

— Мой контракт подписан на пять лет. У каждого ООО есть устав, в котором написано, что гендиректор назначается на пять лет.

— В чем главная причина невыхода «Динамо» в плей-офф КХЛ — впервые для клуба?

— Все это знают. Накануне этого сезона произошел разлом хоккейной структуры, когда АНО «ОХК „Динамо“ перестало существовать и вместо него появилось ООО „ХК „Динамо“. Это совершенно разные организации, поэтому очень трудно и через судебные процедуры идет решение ряда спорных вопросов.

Ну и, по сути, комплектование команды началось с нуля уже после окончания подготовительного периода. И „Динамо“ вступало в бой с ресурсами, которые приходилось смотреть и выбирать. Брали тех, кто остался на рынке. И из „Динамо“ в том числе ряд хороших игроков в связи с этой неразберихой перешли в другие клубы. Поэтому сезон был крайне трудным, так как команда формировалась не заранее, не проходила подготовительный период, и из-за этого она на старте уступала всем остальным.