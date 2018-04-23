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Валерий Шанцев: «Главная цель „Динамо“ — Кубок Гагарина»
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Валерий Шанцев: «Главная цель „Динамо“ — Кубок Гагарина» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Новый генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев сказал, что его контракт с клубом, подписанный в апреле, рассчитан на пять лет. Также функционер поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2017/18 — бело-голубые впервые в истории КХЛ не смогли выйти в плей-офф.
— После своего назначения гендиректором вы сказали, что у «Динамо» есть все возможности для того, чтобы стать топ-клубом. Обсуждались ли уже спортивные задачи команды?
— По-моему, перед каждой командой стоят одинаковые задачи, — цитирует ТАСС Шанцева. — Если ты выходишь и участвуешь в чемпионате, то самая главная цель — это Кубок Гагарина.
— На какой срок у вас действует соглашение с клубом?
— Мой контракт подписан на пять лет. У каждого ООО есть устав, в котором написано, что гендиректор назначается на пять лет.
— В чем главная причина невыхода «Динамо» в плей-офф КХЛ — впервые для клуба?
— Все это знают. Накануне этого сезона произошел разлом хоккейной структуры, когда АНО «ОХК „Динамо“ перестало существовать и вместо него появилось ООО „ХК „Динамо“. Это совершенно разные организации, поэтому очень трудно и через судебные процедуры идет решение ряда спорных вопросов.
Ну и, по сути, комплектование команды началось с нуля уже после окончания подготовительного периода. И „Динамо“ вступало в бой с ресурсами, которые приходилось смотреть и выбирать. Брали тех, кто остался на рынке. И из „Динамо“ в том числе ряд хороших игроков в связи с этой неразберихой перешли в другие клубы. Поэтому сезон был крайне трудным, так как команда формировалась не заранее, не проходила подготовительный период, и из-за этого она на старте уступала всем остальным.
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