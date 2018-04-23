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Флорентино Перес: «Реал» сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов"
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Флорентино Перес: «Реал» сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов" 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что команда нацелена выиграть Лигу чемпионов третий раз подряд и сделает для этого все возможное. В полуфинале турнира «королевский» клуб сыграет с «Баварией», матчи пройдут 25 апреля и 1 мая.
— Мы живем в исторический период завоевания титулов: мы выиграли две Лиги чемпионов подряд, чего до нас не делал никто, и три раза за четыре года, — цитирует Marca Переса. — Но мы по-прежнему мотивированы и хотим творить историю и дальше. Я знаю, что это очень тяжело, но мы постараемся. У нас есть великолепные игроки и тренер, которые сделают все возможное, чтобы установить еще один рекорд.
Напомним, что «Реал» выиграл два последних розыгрыша Лиги чемпионов впервые в истории турнира.
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