Ещё
Бронза Чемпионата России в руках волейболисток «Уралочки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бронза Чемпионата России в руках волейболисток «Уралочки» 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» выиграл бронзовые медали чемпионата России — со счетом 3:2 (25:22, 25:15, 23:25, 26:28, 15:9) команда обыграла красноярский «Енисей». Матч за бронзу прошел в Нижнем Тагиле 22 апреля.
«Это была очень сложная серия, все матчи были очень напряженными. И мы, и соперник рисковали, бились за каждый мяч, это был красивый волейбол. Сезон был непростой, обновленный состав, много времени ушло, чтобы сыграться. Поэтому физически и технически мы вышли на пик формы только сейчас, к матчам за бронзу», — рассказал тренер клуба Михаил Карполь.
Напомним, что «Уралочка» после поражения в полуфинале плей-офф перестала претендовать на золото чемпионата.
Уральские спортсменки победили «Енисей» в решающем матче
Overtime.life: последние новости
Баскетболистки «УГМК» стали сильнейшим клубом Европы «Уралочка-НТМК» борется за бронзу Чемпионата России В Екатеринбурге выбрали мускулистых и загорелых
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов83
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Крымчан «лишат» финала Лиги чемпионов1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение