Бронза Чемпионата России в руках волейболисток «Уралочки»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» выиграл бронзовые медали чемпионата России — со счетом 3:2 (25:22, 25:15, 23:25, 26:28, 15:9) команда обыграла красноярский «Енисей». Матч за бронзу прошел в Нижнем Тагиле 22 апреля.

«Это была очень сложная серия, все матчи были очень напряженными. И мы, и соперник рисковали, бились за каждый мяч, это был красивый волейбол. Сезон был непростой, обновленный состав, много времени ушло, чтобы сыграться. Поэтому физически и технически мы вышли на пик формы только сейчас, к матчам за бронзу», — рассказал тренер клуба Михаил Карполь.

Напомним, что «Уралочка» после поражения в полуфинале плей-офф перестала претендовать на золото чемпионата.

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