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Нижегородская «Спарта» проиграла матч волейболисткам из Липецка
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Нижегородская «Спарта» проиграла матч волейболисткам из Липецка 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Волейбольная встреча женских команд в матче Высшей лиги «А» состоялась в Нижнем Новгороде накануне, 22 апреля. Со счетом 3:2 завершился второй спаренный матч 21-го тура между командами «Спарта» Нижний Новгород и «Липецк-Индезит».
Нижегородки вели в первой и во второй партиях — 25:17 и 25:16. Но, соперницам удалось победить в трех сетах подряд — 25:17, 25:17, 15:13. Таким образом, липецкие волейболистки отыгрались за поражение в матче, который прошел в субботу, 21 апреля.
В настоящий момент «Спарта» занимает шестую строчку турнирной таблицы с 74 очками, набранными в 42 играх. Нижегородки завершили серию домашних матчей, и теперь собираются отправиться в Воронеж, где 28 и 29 апреля сыграют с местным клубом.
Напомним, 21 апреля в Нижнем Новгороде состоялся «Матч поколений».
Фото" sparta-nn.ru
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