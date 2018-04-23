Гендиректор: «Ахмат» рассчитывает утвердить Ледяхова главным тренером в следующем сезоне

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Руководство футбольного клуба «Ахмат» рассчитывает утвердить Игоря Ледяхова главным тренером команды в следующем сезоне. Об этом журналистам сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

В понедельник московский "Спартак" со счетом 1:3 уступил «Ахмату» в домашнем матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

"Мы надеялись, старались, поэтому победили. В прошлом году мы помогли «Спартаку» стать чемпионом, а в этом не мы их лишили победы. Такие команды сами играют и дают играть другим. В победе большая заслуга нашего исполняющего обязанности главного тренера Ледяхова, мы в него верим и надеемся, что он будет без приставки и. о. в следующем сезоне", — сказал Айдамиров.

Ледяхов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» 7 апреля 2018 года, сменив главного тренера команды Михаила Галактионова