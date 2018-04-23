Пономарёв: «На ЦСКА было приятно смотреть в матче с „Краснодаром“

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал матч своей экс-команды против «Краснодара» (2:1) в 27 туре чемпионата России.

"Мне очень понравился матч в исполнении «армейцев», которые активно двигались, приложили максимум усилий для победы. Тренерский штаб также сделал все три замены очень точечно и вовремя. ЦСКА в концовке больше повезло.

В предыдущих турах «армейцы» ощущались тяжеловато, но при таком графике игр без этого никак, тем более в концовке сезона. Было напряжение, но тренерский штаб сумел подтянуть функциональное состояние игроков, возможно, были более облегченные тренировки без мяча, и команда заиграла более-менее нормально. В этом матче на ЦСКА было приятно смотреть.

Думаю, шансы «Краснодара» после этого поражения попасть в Лигу чемпионов стали заметно поменьше. А что касается ЦСКА, то я думаю, что команда еще составит конкуренцию "Спартаку" в борьбе за серебряные медали. Посмотрим, как «красно-белые», которые в последнее время не блещут, сыграют с «Ахматом». Я надеюсь на то, что ЦСКА финиширует вторым, а на первое место уже и не рассчитываю, поскольку для этого «Локомотив» должен проиграть два матча", — сказал Пономарёв.

За три тура до конца чемпионата «Локомотив» лидирует с 57 очками, вторым идет ЦСКА (51), а третьим — «Спартак» (50). Отметим, что у «красно-белых» есть игра в запасе против «Ахмата».