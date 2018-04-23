Афиногенов и Индрашис продолжат карьеру в московском «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», новичками московского «Динамо» в межсезонье станут нападающие Микс Индрашис Максим Афиногенов . 38-летний форвард «Витязя» вернётся в родной клуб, а 27-летний латвийский нападающий заменит в составе бело-голубых своего соотечественника Мартиньша Карсумса. Оба игрока перейдут в «Динамо» на правах неограниченно свободных агентов.

Индрашис в минувшем сезоне провёл 56 матчей за рижское «Динамо» , в которых забросил 21 шайбу и сделал 21 результативную передачу при показателе полезности «-2».

Афиногенов в 47 матчах регулярного сезона забросил 16 шайб и сделал 20 голевых передач при показателе полезности «-8». В сезоне-2004/05 Максим становился чемпионом России в составе «Динамо».

32-летний Карсумс выступал за «Динамо» с сезона-2013/14. В прошлом чемпионате он сыграл 34 матча и набрал 15 (3+12) очков. Контракт с московским клубом был рассчитан ещё на один сезон. Всего за карьеру в клубе на счету нападающего 60 заброшенных шайб и 63 голевые передачи в 244 матчах.