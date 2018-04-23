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Фехтовальщики из Войковского поедут на Чемпионат Европы
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Фехтовальщики из Войковского поедут на Чемпионат Европы 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Представители фехтовального клуба «Динамо» (Москва), который базируется в спорткомплексе на Ленинградском шоссе, в составе сборной команды России выступят на командном чемпионате Европы по фехтованию среди ветеранов. Состязания пройдут в нидерландском городе Алкмар.
«Соревнования проводятся среди мужчин и среди женщин в двух возрастных категориях «ветеран» и «гранд-ветеран» на шпагах, рапирах и саблях, — говорится на сайте спорткомплекса «Динамо» на Водном стадионе. — За звание сильнейшего поборются 12 команд».
Турнир пройдет с 9 по 13 мая. (ео)
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