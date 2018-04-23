Фехтовальщики из Войковского поедут на Чемпионат Европы

Представители фехтовального клуба «Динамо» (Москва), который базируется в спорткомплексе на Ленинградском шоссе, в составе сборной команды России выступят на командном чемпионате Европы по фехтованию среди ветеранов. Состязания пройдут в нидерландском городе Алкмар.

«Соревнования проводятся среди мужчин и среди женщин в двух возрастных категориях «ветеран» и «гранд-ветеран» на шпагах, рапирах и саблях, — говорится на сайте спорткомплекса «Динамо» на Водном стадионе. — За звание сильнейшего поборются 12 команд».

Турнир пройдет с 9 по 13 мая. (ео)